Sécurité routière : les SUV causent-ils 10% d'accidents en plus que les autres véhicules ?

À défaut de chiffres fiables relatifs aux types de véhicules légers impliqués dans les accidents en France, il faut se tourner vers d'autres sources. Les 10% d'accidents en plus se retrouvent ainsi dans une étude réalisée par la branche suisse de l'assureur Axa. À partir des "statistiques des sinistres", la firme a pu constater que "les accidents de responsabilité civile provoqués par les SUV en 2019" étaient près de "10% plus nombreux que les sinistres causés par les autres voitures de tourisme".

Pour les plus gros SUV, c'est-à-dire "ceux dont le poids se situe entre 2155 et 3500 kg", la différence serait "encore plus marquée" : "En 2019, les sinistres de responsabilité civile provoqués par les gros modèles de SUV ont été 27% plus élevés par rapport aux autres automobiles", soulignait Bettina Zahnd, en charge de la branche dédiée à la recherche en accidentologie et à la prévention chez AXA Suisse.

Du côté de la presse spécialisée, on s'est aussi intéressé à la question du danger potentiel des SUV sur la route. Le magazine AutoPlus a relayé il y a quelques années une série de travaux conduits outre-Atlantique : il en ressortait que si la part de ces véhicules n'était pas nécessairement plus importante dans les accidents, les SUV étaient impliqués dans une part significative des décès de piétons lors de collisions. Des proportions en tout cas supérieures à celles attendues au regard du nombre de véhicules de ce type en circulation. Souvent plus lourds, équipés de pare-choc situés plus haut, les SUV peuvent sans surprise constituer un risque supplémentaire par rapport à d'autres catégories de véhicules de tourisme. À cela s'ajoute une visibilité plus faible, également mise en avant comme un risque supplémentaire par de récents travaux.