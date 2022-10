Seine-Maritime : le département touché par une cyberattaque "d'ampleur"

Les lignes téléphoniques fixes du département sont épargnées, et les démarches restent possibles en format papier pour l'allocation personnalisée d'autonomie, les prestations de compensation de handicap et les centres médico-sociaux - ces derniers continuant d'honorer les rendez-vous prévus. Les espaces informatiques des collèges ainsi que les directions des routes, de l'environnement et les sites et musées départementaux, qui se trouvent sur un autre réseau, fonctionnent normalement.

Le département dit avoir déposé plainte et émis "une pré-déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)" et indique avoir mis en œuvre "toutes les mesures (...) pour évaluer le préjudice, protéger les données des usagers, et rétablir (sa) capacité d’agir."