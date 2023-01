Séisme : des secousses ressenties dans les Alpes-de-Haute-Provence

"Aucun dégât matériel ni victime n’ont été signalés", indique ce mercredi matin la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, dans un communiqué. La veille, vers 15h30, un séisme de magnitude 4,2 selon le BCSF, avait déjà été ressenti près de Digne-les-Bains, également sans faire de dommages.

Environ 600 séismes se produisent en France chaque année, mais seulement dix à quinze sont ressentis par la population. Et pour cause. Leur intensité dépasse rarement une magnitude 5 sur l'échelle de Richter. L'Alsace, le Midi-Pyrénées, le littoral méditerranéen et les Alpes sont les zones les plus fréquemment touchées.