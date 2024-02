Semaine de travail : le vendredi ne serait-il pas le jour de trop ?

Le vendredi n'est-il pas devenu le jour de trop ? Celui où l'on pense déjà au week-end, où l'on a la tête ailleurs. Une opinion partagée par de nombreux salariés.

Il y a des signes qui ne trompent pas : des bureaux désertés, des pauses qui s'éternisent, cette montre que l'on regarde sans cesse. En général, le vendredi, vous n'avez pas toujours envie de rester très concentré au travail. "On pense tout de suite au week-end", sourit un passant. "On est un peu moins efficace généralement", confesse un autre.

Moins de monde au bureau

Le vendredi est aujourd'hui le jour le plus télétravaillé en France. Une journée décidément un peu à part. "On a tendance à rire un petit peu plus que les autres jours", dit une employée. Mais puisqu'il y a moins de monde au bureau, c'est aussi un bon moyen d'être parfois plus concentré.

Du côté des restaurants, on ne chôme en revanche jamais le vendredi. Les réservations sont complètes. Et ici, on prend décidément bien plus son temps. "Les gens sentent plus de plaisir sur ce qu'ils prennent, ça va être beaucoup moins de plats du jour et beaucoup plus de carte", précise Arnaud Ligoux, chef de cuisine. Mais c'est à se demander si, finalement, avec le week-end, le lundi n'est pas aussi une journée toute aussi difficile pour se remettre au travail.