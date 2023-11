Emploi : qu'en est-il de la situation des personnes handicapées sur le marché du travail ?

La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) débute ce lundi 20 novembre et s'échelonnera jusqu'au dimanche 26 novembre. En 2022, le taux de chômage des personnes reconnues handicapées était en nette baisse par rapport à 2015. Cette amélioration doit toutefois être nuancée à plusieurs titres.

"Pourquoi j'ai deux fois plus de risques d'être au chômage que la moyenne des Français ?". C'est la question posée dans un clip de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) qui s'échelonne cette année du 20 au 26 novembre 2023. C'est aussi ce qu'illustre, en substance, une étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, parue le mois dernier.

Si le taux de chômage des personnes reconnues handicapées a connu une nette embellie en 2022 par rapport à 2015, ces dernières n'en demeurent pas moins plus exposées au chômage que la population générale, et moins fréquemment en activité.

Une amélioration en trompe l'œil

Dans le détail, le taux de chômage des personnes handicapées a atteint 12% en 2022, contre 17,3% en 2015, une amélioration toutefois due en partie à la crise du Covid qui a conduit beaucoup de personnes concernées à se "mettre en retrait" de la vie active, selon l'étude relayée le 19 octobre dernier. Pendant les quatre premières années de la période étudiée, soit de 2015 à 2019, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a connu une baisse de la même ampleur que celui de la population générale, soit -1,9 point. En revanche, par la suite, l'embellie a été plus marquée pour les personnes handicapées, avec -3,4 points entre 2019 et 2022, contre -1,1 point pour la population générale.

Cette différence est cependant partiellement en trompe-l'œil, expliquent les auteurs de l'étude, car elle cache le fait que le taux d'activité des personnes handicapées s'est davantage rétracté : ce public étant "potentiellement plus sensible à la situation sanitaire", un certain nombre de personnes concernées ont pu cesser de chercher un emploi. Au final, les 3,4 points gagnés entre 2019 et 2022 sur le taux de chômage proviennent "pour moitié de la progression de l'emploi et pour moitié d'un comportement de retrait de la population active". Ce retrait "ne serait toutefois que temporaire", le taux d'activité des personnes handicapées s'étant nettement redressé au premier semestre 2023, de +1,7 point (à 45,4%), contre +0,1 point pour la population générale.

2,9 millions d'actifs en situation de handicap

Par ailleurs, bien qu'en nette baisse, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste nettement supérieur à celui de la population générale (7,3%), précise cette étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail. À titre de repère, en 2022, tandis que 38 % des personnes disposant d’une reconnaissance administrative d’un handicap étaient en activité, elles étaient deux fois plus nombreuses dans ce cas dans l’ensemble de la population (68 %)

Enfin, les personnes handicapées se trouvent deux fois plus fréquemment dans le halo autour du chômage que l’ensemble de la population. Il s'agit de la situation dans laquelle se trouvent des personnes qui "recherchent un emploi mais ne sont pas disponibles dans les deux semaines pour travailler, soit n’ont pas effectué de démarche active de recherche d’emploi dans le mois précédent mais souhaitent travailler, qu’elles soient disponibles ou non", selon l’INSEE. Au total, quelque 2,9 millions d'actifs de 15 à 64 ans disposaient d'une "reconnaissance administrative d'un handicap" en 2022.