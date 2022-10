Séparatisme : 836 établissements fermés et près de 800 étrangers radicalisés expulsés, selon Gérald Darmanin

Des milliers de contrôles, des fermetures de lieux de cultes et plusieurs dizaines d'expulsions. Plus d'un an après la promulgation, en août 2021, de la loi dite "séparatisme", Gérald Darmanin a dressé, vendredi, un bilan des actions menées pour l'essentiel contre des lieux ou des personnes suspectées de prosélytisme islamiste.

Selon le ministre de l'Intérieur, depuis quatre ans, plus de 26.000 opérations de contrôle ont été menées, conduisant à la fermeture temporaire ou définitive de 836 établissements, le recouvrement ou le redressement de 55,9 millions d'euros et 551 signalements. En outre, sept associations jugées islamistes ont été dissoutes, dont le CCIF et Baraka City, après l'assassinat, en octobre 2020, de l'enseignant Samuel Paty, dont la France honore la mémoire ce vendredi.