VIDÉO - Chérif, paraplégique après avoir inhalé du protoxyde d'azote : "J'ai grillé des cellules de mon cerveau"

Aucun chiffre ne permet de quantifier le nombre de consommateurs de ce produit aux effets dévastateurs. Mais sur les réseaux sociaux, ils sont des centaines à se filmer, ballon à la bouche, filles comme garçons, de tous milieux sociaux. "J'ai tellement kiffé que le lendemain, je me suis procuré ma première boîte. J'ai commencé à cinq capsules par jour, j'ai fini à 300 ou 400 par jour", poursuit Chérif. Surnommé "gaz hilarant" pour les fous rires qu’il procure instantanément, le "proto", comme on l’appelle couramment, fait pourtant des ravages. "Tu dors deux heures et quand tu te réveilles, t'es trop électrique en fait. C'est une spirale, les jours tu ne les calcules plus, tu ne calcules plus rien. Tu ne te réveilles que pour faire des ballons. J'étais devenu comme un toxico, il me fallait mes ballons", admet le jeune homme.

Mais au-delà de l'aspect addictif, le protoxyde d'azote peut aussi entraîner une déformation de la réalité, une paralysie, ou encore une perte de contrôle au volant. Chérif, lui, est devenu paraplégique. Au bout de quatre semaines de consommation quotidienne intensive, son corps a dit : "stop" : vomissements, fourmillements dans les jambes, vertiges, très vite il ne tient plus debout et doit se rendre en fauteuil roulant chez un spécialiste. "Je suis rentré dans le bureau de la neurologue, je me suis allongé. Elle n'y est pas allée par quatre chemins, elle a regardé mes jambes, elle a pris son téléphone et a demandé s'il y avait une place pour un paraplégique, en parlant de moi, c'est comme ça que je l'ai appris", témoigne-t-il. Et d'ajouter : "Les médecins m'ont expliqué que je suis tombé pas loin de la mort, et c'est là qu'ils m'ont appris qu'avec le protoxyde d'azote, j'ai gelé des cellules de mon cerveau qui utilisent le bas de mon corps".