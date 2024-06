L'an dernier, 330 joueurs ont remporté entre 500.000 et un million d'euros aux jeux de grattage de la FDJ. Et certains heureux gagnants cumulent les gains. C'est le cas de Michel, qui a remporté au total pour près de 400.000 euros, et témoigne face aux caméras de TF1.

Aux jeux de grattage, il y a ceux qui perdent, et ils sont évidemment majoritaires. Mais il y a aussi des gagnants. Toutefois, la probabilité de remporter une forte somme est faible, et elle est encore plus réduite quand il s’agit de toucher plusieurs fois le jackpot. C’est pourtant ce qui est arrivé à Michel, qui témoigne dans le reportage de "Sept à Huit" à voir ci-dessus. Cela fait 25 ans qu'il joue chaque semaine dans le même café, entre 30 et 40 euros. Avec à l'arrivée une chance insolente.

Son jeu fétiche, c'est l'Amigo, un tirage de numéros qui a lieu toutes les cinq minutes. "C'est pas trop mal", assure-t-il. Et pour cause, cela finit (presque) toujours comme ça : "Tu as gagné 80 euros, Michel, tu rejoues ?", lui lance le patron du café. Un gain presque ordinaire, pour cet ancien patron d'une petite entreprise de charpente, même s'il a déjà gagné beaucoup plus. "Au Rapido, j'ai déjà gagné 13.800 euros aux premiers jeux qui se sont faits, et ensuite, j'ai gagné des Black Jack au grattage, trois fois 20.000 euros. Il y a quatre, cinq ans, j'ai eu les 100.000 euros et les 125.000 euros l'an dernier. C'était le plus gros", égrène-t-il, presque surpris lui-même par son incroyable tableau de chasse. "J'ai gagné une douzaine de fois plus de 5.000 euros", résume-t-il.

À tel point que pour les habitués du bar, à chaque fois qu'une belle somme est remportée, "tout le monde dit : 'c'est encore Michel !'", admet le patron. Alors comment expliquer cette baraka ? "Il n'y a pas de secret, c'est le hasard", estime l'intéressé. En 25 ans, Michel a ainsi gagné près de 400.000 euros au total. Une belle somme, mais qui ne l'a pas incité à dépenser sans compter. D'ailleurs la liste de ses achats est bien moins vertigineuse. Il a opté pour des panneaux solaires qui lui ont coûté 25.000 euros, et c'est à peu près tout. Michel possédait déjà sa maison qu'il a bâtie lui-même, et son camping-car pour aller dans le golfe du Morbihan. Il avait également un poney, deux ânes et des poules.

Sa femme Blandine, avec qui il est marié depuis quarante ans, l'avoue : "On n'a jamais été dépensiers. Et puis, ce n'est pas dans notre tempérament de brûler tout comme ça en un clac", explique-t-elle. Les gains ne sont pas soumis à l'impôt, et le couple a tout mis de côté. "Demain, si un de nos cinq enfants perd son boulot, chose qui peut arriver, on est là pour les aider", poursuit Blandine. "Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'après moi nos enfants soient obligés d'aider Blandine à vivre", renchérit Michel. Résultat, le couple continue de travailler, Blandine en faisant des ménages. "On reste comme on était et la vie est belle", concluent-ils en chœur.

