Le Service national universel désormais ouvert à tous les jeunes de 15 à 17 ans dès 2023

La jeunesse dans l'objectif du président de la République, Emmanuel Macron. Pour cette année 2023, le Service national universel (SNU) propose un format plus ouvert, dans le seul but d'attirer plus de jeunes vers cette expérience. En 2022, près de 32.000 volontaires ont été attirés par ce projet lancé en 2019 et présenté comme une mesure majeure d’Emmanuel Macron pour la jeunesse. Aujourd'hui, le Service national universel a du mal à convaincre, c'est pourquoi des nouveautés ont été présentées.