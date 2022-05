Est-ce que "seulement 1% des viols sont condamnés", comme l’affirme Sandrine Rousseau ?

C’est ce que défend la Nupes, où LFI, EELV ou le PS préfèrent prévenir que guérir en période électorale, et ce qu’a pu expliquer l’une de ses candidates, Sandrine Rousseau, au micro de LCI. L’écologiste s’est dite favorable à un principe de précaution en raison de la défaillance du système judiciaire : "On sait qu’en France, seulement 1% des viols sont condamnés. 1%. Pourquoi ? Parce qu’il y a neuf femmes sur dix qui ne déposent jamais plainte. (…) On ne peut pas dire que la justice passe sur les violences sexuelles". On le sait, les dépôts de plaintes pour violences sexuelles, ou pour violences conjugales, se traduisent peu en poursuites et en condamnations. Contrairement à ce qu’avait pu dire d’ailleurs Gérald Darmanin au sujet des violences conjugales.

Mais les viols, soit les faits qualifiés de violences sexuelles les plus graves, sont-ils seulement 1% à se voir condamnés ? Prenons les données officielles sur les violences sexuelles en France et leur traduction judiciaire, fournies chaque année par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Ici, il ne s’agit pas de prendre seulement les viols connus des services de police, qui sont peu nombreux (4640 viols ont été enregistrés par les forces de l’ordre en 2020), mais l’ensemble des viols qui ont été déclarés sur une année, à la police ou non. Ces indicateurs sont fournis par la dernière enquête du ministère de l’Intérieur et de l’Insee, "Cadre de vie et sécurité" et accessibles dans le rapport. En 2020, 112.000 personnes majeures ont déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol, dont 94.000 femmes.