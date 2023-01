Barbecue, addition, cuisine... Les clichés sexistes font de la résistance

Ainsi, "seulement 49% des femmes et 37% des hommes estiment problématique qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille", rapporte ce sondage. Les clichés persistent également au sujet des enfants : 40% des hommes et 27% des femmes considèrent "qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants", tandis que "la présence d'une mère lors des rendez-vous relatifs aux enfants (médicaux, scolaires...) est plus importante que celle d'un père pour 21% des femmes et 26% des hommes".

Ces préjugés sont aussi présents au sujet de la séduction. "38% des femmes et 47% des hommes estiment qu'il est acceptable qu'un homme aborde une femme dans la rue pour lui proposer d'aller boire un verre", révèle ce baromètre. Une proportion similaire (38% des femmes et 52% des hommes) considère "qu'il est normal que l'homme paie l'addition au premier rendez-vous".

En outre, plusieurs affirmations restent majoritaires dans le pays. Ainsi, 65% des femmes et 77% des hommes "pensent que les hommes doivent protéger les femmes", et "50% des femmes et 62% des hommes considèrent que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes".

D'autres clichés sont moins partagés, mais perdurent : 46% des femmes et 39% des hommes "pensent qu'il est plus difficile pour les hommes de pleurer que pour les femmes", 35% des hommes (et 20% des femmes) "pensent que les hommes ont naturellement plus le sens d'orientation que les femmes", tandis qu'un homme sur trois (34%) considère que "les poupées, c'est pour les filles, les camions pour les garçons", une opinion partagée par 20% des femmes.