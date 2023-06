Sexisme : 8 femmes sur 10 dénoncent des incidents "réguliers" au travail

* Méthodologie : ce baromètre a été établi à partir d'une consultation auprès de grandes entreprises françaises membres de #StOpE, menée par internet du 6 mars au 15 avril auprès de 88.560 salariés, et d'un sondage national mené aux mêmes dates auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 salariés d’entreprises publiques et privées (hors salariés de la fonction publique) de 200 salariés et plus.