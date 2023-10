Les outrages sexistes toujours en hausse en France : 2800 infractions en 2022

Autre élément à noter : les infractions sont relevées davantage dans les grandes villes, avec 8 outrages sexistes pour 100.000 habitants. Paris présente le nombre le plus élevé d'infractions (197 en moyenne par an), suivi du Loiret (101), du Nord (71) et du Rhône (57). "Sur le périmètre restreint de la police nationale", les victimes sont en grande majorité des femmes (91%), et jeunes (61% ont moins de 30 ans). En revanche, les auteurs sont quasi exclusivement des hommes (97%), souligne l'étude.

Depuis la loi promulguée le 3 août 2018, l'outrage sexiste est une contravention consistant dans le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans la plupart des cas, l'infraction se caractérise par des insultes, des propos déplacés, à caractère sexiste ou sexuel, des comportements et gestes inappropriés, des paroles dégradantes, des exhibitions sexuelles ou gestes masturbatoires, des propositions sexuelles, voire des attouchements sexuels.