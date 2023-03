"50% des photos échangées sur les réseaux pédopornographiques sont publiées en ligne par les parents"

Ce sondage révèle par ailleurs que les parents mettent en péril la vie privée de leurs enfants avec de mauvaises habitudes de partage sur les réseaux sociaux. 22% d'entre eux permettent en effet à des inconnus de voir leurs publications sur Facebook, tandis que 61% disent que moins de la moitié de leurs amis sur Facebook sont de "vrais amis". De plus, 13% des parents interrogés n'ont jamais revu leurs paramètres de confidentialité ou ne savent pas comment le faire, tandis que 20% ne les a pas vérifiés depuis plus d'un an. Résultat, la diffusion à outrance de photos ou vidéos jugées banales, mais qui restent des années sur le net, peut constituer de sérieuses entorses au droit à l'image des enfants, mettent en garde les associations.

"Voir à l'adolescence ressurgir des photos de soi sur un pot de chambre, c'est pas idéal pour la confiance en soi", déplore Thomas Rohmer, président de l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique (Open). "Cela peut exposer l'adolescent au harcèlement et dégrader la relation avec ses parents." Plus grave, ces photos, même innocentes, peuvent se retrouver sur des réseaux pédocriminels. "50% des photos qui s'échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Certaines images, notamment les photos de bébés dénudés ou de jeunes filles en tenue de gymnastique, intéressent tout particulièrement les cercles pédocriminels", a expliqué le député Studer se basant sur un rapport du National Center for Missing and Exploited Children.

"Photos de vacances, d'enfants en tutu : les prédateurs fantasment dessus, les échangent, voire, grâce aux données diffusées sur l'enfant, peuvent essayer d'accéder à lui ou ses parents", prévient de son côté Socheata Sim, responsable de l'association Caméléon, qui lutte contre la pédocriminalité. Depuis 2020, Europol et Interpol alertent également sur la prévalence des contenus autoproduits par les jeunes ou par leur entourage dans les échanges pédocriminels.