Ce que vous devez faire pour éviter que les photos de vos enfants se retrouvent sur des sites pédopornographiques

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos, mais pourtant, “50% des photos qui s'échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux”. C’est ce que révèle un rapport du National Center for Missing and Exploited Children. Une étude de l'agence britannique Opinium en 2018 déclarait quant à elle que les 2001 parents interrogés publiaient en moyenne 100 images différentes par an de leurs enfants, de la naissance jusqu'à leurs 13 ans. Lorsqu’ils atteignent l’âge légal de s’inscrire sur les réseaux sociaux, ces derniers doivent donc déjà répondre à une e-réputation créée par leurs parents. Le 6 mars 2023, la proposition de loi sur le droit à l'image des mineurs, portée par le député Renaissance Bruno Studer, a été votée à l’unanimité afin de “responsabiliser les parents” sur la question de droit à l’image de leurs enfants. Dans cette même lancée, voici trois conseils à suivre pour éviter que les photos de votre progéniture atterrissent sur des réseaux pédocriminels.