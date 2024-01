"Siège de Paris" par les agriculteurs : à quoi s'attendre lundi pour le blocage de la capitale ?

Des agriculteurs de la FNSEA et des JA du Grand bassin parisien vont entamer, lundi 29 janvier, un "siège de la capitale" pour "une durée indéterminée". Tous les axes lourds menant à Paris, les autoroutes en premier lieu, vont être bloqués.

Ils arrivent sur Paris pour faire entendre leur colère. Insatisfaits des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, vouées à apaiser leur grogne, mais qui n'ont abouti qu'à une levée partielle des blocages installés sur l'ensemble de l'Hexagone, les agriculteurs vont se mobiliser de plus belle. Dès lundi 29 janvier, à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs du Grand bassin parisien, les éleveurs, cultivateurs et exploitants agricoles vont mener un blocus de la capitale.

"Dès lundi 29 janvier à 14h, les agriculteurs des départements de l'Aisne, l'Aube, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Île-de-France, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime et la Somme, membres du réseau FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin Parisien entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée", ont annoncé, samedi 27 janvier, dans un communiqué les deux syndicats qui représentent la majorité de la profession au niveau national.

"Tous les axes lourds" menant à Paris "occupés"

Concrètement, dès lundi en début d'après-midi, des centaines d'engins agricoles vont converger vers Paris. "Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs", ont fait savoir la FNSEA et les JA. Dans le détail, des points de blocage seront mis en place sur les autoroutes (A1, A4, A5, A6, A11, A13 et A15) desservant la capitale. Les lieux précis où seront érigés les barrages n'ont pas encore été définis. "Nous allons les décider dans la journée de ce dimanche", a indiqué au Parisien, Frédéric Arnoult, vice-président de la FDSEA Île-de-France. Ils seront communiqués à la préfecture et aux forces de l'ordre.

Tous les axes entrants et sortants devraient être impactés. Des agriculteurs venus de 17 départements autour de Paris vont prendre part à cette action. "Nous allons regarder précisément les axes routiers pour que les Franciliens n'aient pas à réaliser des détours de quatre heures. Nous ne voulons pas embêter les gens, c'est notre objectif", a assuré Frédéric Arnoult.

Si l'action est avant tout régionale, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs appelant à l'échelle nationale à poursuivre la mobilisation, sans avoir encore décidé de leur stratégie pour l'avenir, les instances locales devraient bénéficier du renfort d'autres organisations. Les agriculteurs de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation, ont annoncé leur intention de "monter à Paris" à partir de lundi pour aller bloquer le marché d'intérêt national de Rungis.