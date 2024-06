S’il était déjà possible de signaler un fait de maltraitance animale en ligne, il sera désormais possible de le faire par téléphone. La première ligne téléphonique dédiée au signalement de ce type de faits sera lancée lundi 24 juin. Un numéro d’écoute, de régulation et d’orientation.

3677. Court et facile à retenir, ce numéro à quatre chiffres lancé par le Conseil national de la protection Animale (CNPA) sera la première ligne téléphonique entièrement dédiée au signalement de faits de maltraitance sur des animaux. Dès le lundi 24 juin, en composant ce numéro, le signalant sera dirigé vers une plateforme ouverte 365 jours par an et 7 jours sur 7.

Chaque motif de signalement donnera lieu à une fiche de procédure, et les appelants seront orientés vers le bon interlocuteur, qu’il s’agisse d’associations, de vétérinaires ou encore des forces de l’ordre.

Conçu en partie pour éviter les pertes de signalements des témoins qui ignorent à qui s’adresser, le 3677 permettra de faciliter le travail des services de l’État et celui des associations. Il contribuera aussi à la mise en place de statistiques fiables. Ces dernières seront remontées au niveau de l’État et permettront d’accompagner les évolutions des politiques publiques en faveur du bien-être animal.

Un coût de 300.000 euros

Près de 230.000 Français ont signé une pétition pour demander la création de ce numéro d’urgence unique sur tout le territoire. Selon une étude effectuée par Woopets auprès de 3000 personnes, seulement 27% des personnes ayant déjà dénoncé une maltraitance ont eu accès facilement à une ou plusieurs solutions de signalement. D’après le CNPA, une ligne téléphonique avec un contact humain direct est ainsi la meilleure solution pour signaler un mauvais traitement.

Alors que le dispositif a coûté près de 300.000 euros à l’association, l’investissement sera rapidement rentabilisé, selon Loïc Dombreval, président du CNPA. Chaque appel sera en effet facturé par la plateforme, que le cas de maltraitance soit avéré ou non.