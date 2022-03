Siphonnage d'essence : les conseils pour éviter d'en être victime

En un an, le litre de gazole a augmenté de plus de 30 centimes, selon les données gouvernementales. Quel que soit le type de carburant, les prix dépassent ainsi quasi-systématiquement les 2 euros le litre.

En novembre, alors que les prix à la pompe avaient déjà commencé leur hausse, les gendarmes du Rhône conseillaient sur Facebook aux automobilistes d'éviter de faire le plein la veille d'un week-end ou d'un jour férié, pendant lesquels la voiture est potentiellement moins utilisée, et de "fermer à clé le bouchon du réservoir (et pourquoi pas s'armer d'un cadenas en supplément)". Ils suggéraient aussi l'achat d'un dispositif d'anti-siphonnage, "qui se connecte à l'alarme du véhicule et envoie un message au propriétaire en cas de siphonnage" et d'une crépine perforée, qui "empêche l'introduction d'un tuyau dans le réservoir".