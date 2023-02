Sites pornos : le système de vérification d'âge sera testé en mars

Cette annonce intervient alors que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) doivent rendre leur avis sur la solution technique qu'ils préconisent. Les systèmes de vérification d'âge doivent respecter la protection de la vie privée mais aussi résister aux outils de contournement comme les VPN. Actuellement, les sites pornos demandent une simple déclaration de confiance sur l'âge.