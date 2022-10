Sites pornos : pour bloquer l'accès aux mineurs, la carte bleue pourrait être rendue obligatoire

Dans une note de synthèse publiée en juillet dernier, relayée par le site Numerama, la Commission informatiques et libertés (Cnil) soulignait les limites d'un tel dispositif, rappelant que des mineurs peuvent être en possession d’une carte bleue. À défaut de pouvoir l’empêcher, le recours à la carte bleue permettrait au moins aux parents d’être alertés, estime la ministre. "Mon enfant, quand il utilise sa carte bleue, j’ai une alerte, je verrai si c’est sur YouPorn ou sur McDo", a-t-elle souligné. Pour la Cnil, cela permettait de "protéger les plus jeunes" jusqu’à l’entrée au collège mais pas au-delà. En outre, elle suggère qu'il est préférable que ce soit une entité indépendante qui assure le contrôle de l’âge, et non le site web en lui-même.