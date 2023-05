Sites pornos : vers un renforcement des pouvoirs de l'Arcom pour protéger les mineurs

Parmi les autres mesures évoquées, notons la mise en place d'un bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs déjà condamnés par la justice, ou bien encore l'élargissement d'un autre pouvoir de l'Arcom. Elle pourrait ainsi disposer d'un pouvoir de mise en demeure lui permettant de faire cesser la diffusion en ligne de médias concernés par des interdictions au sein de l'UE.

Née en janvier 2022 suite à la fusion du CSA et de l'Hadopi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est aujourd'hui pas suffisamment armée pour remplir ses missions, estime le gouvernement. Alors que les sites pornographiques sont désormais tenus de procéder à une stricte vérification de l'âge de leurs visiteurs, l'autorité ne peut pour le moment qu'envoyer des mises en demeure en cas d'infraction. Faute de retour, la procédure est assez lourde puisque s'ensuit une saisine du président du tribunal judiciaire de Paris, afin de parvenir in fine à ordonner un blocage par les opérateurs télécom.

La majorité espère avec ce projet de loi parvenir avant la fin de l'année à instaurer une vérification d'âge véritablement efficaces sur les sites pornographiques, 4 ans après qu'Emmanuel Macron a promis d'empêcher leur accès aux mineurs.