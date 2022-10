Sites web, pétition, hashtags… zoom sur ceux qui ont organisé sur Internet la récupération du meurtre de Lola

Les cercles proches d'Eric Zemmour sont les premiers à ouvrir la danse. En tout premier lieu, le militant d'extrême droite Damien Rieu. Dans l'après-midi, celui qui a échoué à se faire élire aux élections législatives sous l'étiquette Reconquête publie son tout premier commentaire sur ce meurtre. Il écrit : "Les quatre individus en garde à vue pour le meurtre de Lola sont Algériens". Deux heures après, c'est au tour d'Eric Zemmour de demander "justice" pour l'enfant. Suite à cela, les publications s'enchainent. Militants et élus du Rassemblement national, dont Marine Le Pen dans la soirée, idéologues et journalistes de l'extrême droite, anciens de la Manif pour tous, tous s'engouffrent dans la brèche. Résultat, alors que l'information est rendue publique en début d'après-midi, plus de 111.000 tweets sont envoyés sur la journée. Soit trois fois plus que la veille, selon les données de Visibrain, l'outil de veille des réseaux sociaux. En tout, le mot "Lola" fera l'objet de près de 1,5 million de tweets en une semaine. D'après les informations collectées par Visibrain et que nous dévoilons, les deux hashtags les plus utilisés seront #ManifPourLola, avec 132.413 tweets et #JusticePourLola, 131.691 tweets.