Six bonnes raisons d'adopter un animal pour son enfant

Qu'il soit chien, chat, rongeur, reptile ou poisson, l'animal de compagnie devient un membre de la famille. Sa présence dans le foyer est bénéfique pour les enfants. S'en occuper apporte du bonheur et contribue au développement de l'enfant.

Votre enfant souhaite adopter un animal de compagnie, mais vous hésitez encore ? Vous pensez que toute la charge vous incombera tôt ou tard et que l'animal désiré deviendra vite une corvée ? Pourtant, il apportera surtout de la joie et de nombreux avantages à l'enfant ainsi qu'à toute la famille.

Bienfait n°1 : l'animal de compagnie aide l'enfant à se responsabiliser

L'adoption d'un chiot, d'un chaton, d'un petit rongeur ou de quelques poissons dans un aquarium est une excellente manière de responsabiliser l'enfant. En effet, il devra s'occuper de son nouveau compagnon au quotidien, le nourrir, l'éduquer, le faire jouer et sortir, nettoyer son environnement ou au moins participer à ces tâches. L'entrain et la bonne santé de l'animal témoignent au jour le jour des soins apportés par l'enfant. Ce dernier apprend alors à prendre soin d'un autre être vivant et se responsabilise plus vite que celui qui n'a pas plus petit que lui à s'occuper.

Bienfait n°2 : l'animal est un compagnon pour l'enfant

Même si un animal de compagnie n'a pas vocation à combler l'absence de fratrie d'un enfant unique, il sera un vrai compagnon au quotidien. Ensemble, ils partageront des jeux, des activités de plein air, des siestes, le goûter… Toujours en veillant au bien-être de l'animal sur ses capacités physiques et son régime alimentaire, vous pourrez les laisser passer un maximum de temps ensemble et profiter de leur belle complicité.

En outre, la présence de l'animal de compagnie peut aider l'enfant réservé à avoir un vrai ami s'il en manque dans son entourage humain, à sortir progressivement de sa coquille, à se socialiser, à être à l'écoute des autres, etc. Il contribuera aussi à l'apprentissage des émotions en devenant le confident réconfortant de l'enfant. Les bienfaits des ronronnements du chat sont également reconnus pour diminuer l'anxiété, la pression sanguine, la peur du noir et de l'abandon.

Bienfait n°3 : l'animal est stimulant pour l'enfant

Pour communiquer avec son animal de compagnie, l'éduquer et jouer, l'enfant devra mobiliser ses propres capacités cognitives et en développer afin de décoder le langage non verbal de son compagnon. Adopter un chien permet aussi de faire bouger l'enfant (et le reste de la famille), contribuant ainsi à sa bonne forme physique et à la lutte contre les méfaits de la sédentarité (surpoids, mollesse générale, écrans…). L'enfant apprend très jeune à être actif et à se dépenser au travers d'activités sportives et ludiques, une habitude positive qu'il peut ensuite conserver durant sa vie entière.

Bienfait n°4 : l'animal permet d'aborder avec l'enfant des sujets délicats

Les notions de reproduction et de mortalité, pour ne citer qu'elles, sont souvent difficiles à expliquer aux jeunes enfants qui posent des questions, car on craint de les choquer, de ne pas trouver les mots adaptés à leur âge, d'être soi-même trop pudique... La présence d'un animal de compagnie permet d'aborder plus aisément ces sujets délicats en les transposant en dehors du genre humain. La naissance d'une portée est une bonne occasion de discuter de la sexualité, de la naissance et du cycle des générations. La maladie ou le décès de l'animal aide à parler de la fragilité du corps, de la mort et du départ définitif d'un être cher.

Bienfait n°5 : l'animal est protecteur envers l'enfant

Si vous adoptez un chien, vous vous sentirez plus rassuré de les laisser jouer dehors ou sortir ensemble se promener sans vous. L'animal n'hésitera pas à s'interposer et à défendre son jeune maître de toute agression éventuelle. Il aura aussi un fort pouvoir dissuasif sur toute personne mal intentionnée.

Bienfait n°6 : avoir un animal de compagnie réduit les risques d'allergie

Si l'allergie aux chats touche 2,5 à 3 % de la population française, les enfants en contact avec des animaux dès leur jeune âge seraient moins enclins à la développer une fois adulte. De plus, les vétérinaires s'accordent à dire que le contact régulier avec la flore microbienne d'un animal de compagnie booste les défenses immunitaires de l'enfant.