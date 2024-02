Six bonnes raisons d'adopter un chat âgé plutôt qu'un chaton ?

L'adoption d'un chat promet de partager sa vie avec un vrai compagnon. Privilégier un animal âgé plutôt qu'un chaton a de nombreux avantages au quotidien. Il passera plus de temps avec ses maîtres et sera reconnaissant d'avoir été adopté.

Lorsqu'on souhaite adopter un chat, la question du choix du félin se pose toujours. Certains ne voudront qu'un chaton, avec l'envie de l'accompagner tout au long de sa vie et de l'éduquer. D'autres privilégieront l'adoption d'un chat déjà adulte ou senior (âgé de dix ans ou plus). Les raisons ne manquent pas !

Pourquoi adopter un chat senior est une bonne action ?

Bien souvent, le chat senior à l'adoption vit en refuge, abandonné par sa famille précédente pour divers motifs. Il y est bien traité et soigné, mais cette situation n'est pas comparable avec la vie dans un vrai foyer aimant. Les associations et les refuges comme ceux de la Société Protectrice des Animaux sont en outre submergés par ces petits pensionnaires. Rien qu'en 2023, la SPA a recueilli 28 652 chats ! Adopter l'un de leurs animaux seniors est donc un acte altruiste.

Le caractère du chat âgé est déjà bien défini

Contrairement au chaton qu'on peut considérer comme une pochette surprise qui s'ouvrira progressivement, le chat senior a déjà son caractère. Il est très joueur ou calme, sociable ou plutôt discret, exigeant ou patient, dominant ou passif avec ses congénères, câlin ou indépendant… et souvent un peu tout à la fois ! En l'adoptant, pas de surprise puisque vous connaîtrez déjà ses principaux traits et pourrez le choisir en fonction de vos envies.

Le chat âgé est déjà éduqué

Qu'il vienne d'un refuge ou d'une famille qui doit s'en séparer, le chat senior a déjà reçu une éducation, même minime. Il est donc propre, habitué à la litière. Il sait qu'il ne doit pas se jeter sur les rideaux, faire ses griffes sur le tapis ou les meubles, monter sur la table, réclamer à manger au milieu de la nuit… Si ce n'est pas le cas, il apprendra bien plus vite qu'un chaton à respecter les règles de son nouveau foyer.

Le chat a déjà sa forme adulte

La fourrure et le gabarit du chaton vont évoluer au fil des mois jusqu'à l'âge adulte. On peut alors être contrarié par un pelage plus ou moins touffu qu'on l'espérait, des couleurs qui s'affirment en dépit des autres, un animal qui reste petit ou qui grandit davantage qu'on s'y attendait… Avec un chat déjà adulte, pas de surprise ! S'il est nourri avec une alimentation adaptée et qu'il fait de l'exercice régulièrement, sa morphologie devrait rester telle qu'elle est à l'adoption.

Le chat senior est plus calme et câlin qu'un chaton

Le chaton a tout un monde à découvrir et à explorer. Il prend conscience de sa motricité, de ses atouts de prédateur et affiche une extrême curiosité pour tout ce qui l'entoure, si bien qu'il est sans cesse en mouvement, peu enclin aux câlins et aux temps calmes sur le canapé. Le chat adulte, en revanche, a de l'expérience. Il est donc moins aventurier et casse-cou, préférant profiter de vos caresses et d'un coin douillet plutôt que batifoler après des papillons. Il appréciera vos marques d'affection à leur juste valeur, surtout s'il a souffert d'un manque dans sa jeunesse, et saura montrer sa reconnaissance envers ses nouveaux maîtres.

Pourquoi adopter un chat adulte coûte moins cher qu'un chaton ?

Si vous adoptez un chaton, vous devrez faire toutes les visites vétérinaires de la première année avec des contrôles, des vaccins, des vermifuges et antiparasitaires, une stérilisation, une identification… Tout cela a un coût élevé, auquel s'ajoutent les frais d'adoption si vous choisissez un chaton de race chez un éleveur. Contrairement à ce qu'on pense, adopter un chat senior coûte moins cher, car il a encore de belles années devant lui avec une longévité moyenne de seize ans. Il est généralement déjà identifié, stérilisé et vacciné (seul un rappel annuel ou trisannuel est nécessaire) et, à moins qu'il souffre d'une pathologie particulière, il n'aura pas besoin de soins vétérinaires avant longtemps.