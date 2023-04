Neuf skieurs ont perdu la vie en moins d'une semaine : comment expliquer ces avalanches mortelles ?

TF1info : Comment expliquer que les avalanches se multiplient ces derniers jours dans les Alpes ? Y a-t-il une explication météorologique ?

Frédéric Bréhé : Oui, il peut y avoir une explication météorologique. À cette époque de l’année, on pourrait avoir des conditions plus sûres et plus stabilisées. Cette année, ça l'est moins. C’est aussi une période où il y a énormément de personnes qui pratiquent le ski de randonnée. Aujourd’hui, ce sport s’étend sur presque toute la saison, mais historiquement, on ne le pratiquait qu'au printemps. On appelait d’ailleurs cette activité le "ski de printemps". On devait attendre que toute la neige tombe pendant l'hiver et se stabilise. Habituellement, c’est une des meilleures périodes, une des plus sûres, car c'est là que le manteau neigeux est le plus stable. Mais c’est aussi le moment où il y a le plus de pratiquants : au prorata du nombre de personnes en montagne, les accidents sont donc aussi plus nombreux.