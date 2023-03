Les écrans détournent-ils vraiment des livres et de la lecture ?

Bien que les outils numériques se soient progressivement généralisés dans les foyers et dans nos modes de vie, on peut retenir le 29 juin 2007 comme une date symbolique. Elle correspond à la sortie du premier iPhone en France. Les smartphones se sont par la suite démocratisés, avant de devenir incontournables ou presque pour une immense majorité de la population. A-t-on observé une baisse des ventes de livres depuis ? Les romans et autres essais ont-ils perdu de leur popularité ?

Grâce à la société GfK, référence en matière de recueil de données dans le secteur du livre, on constate que les vente demeurent assez stables. "Entre 2007 et 2010, il s’est vendu en moyenne 350 millions de livres", nous confie-t-on, un peu plus qu'entre 2013 et 2020, où "la moyenne s’est établie à environ 300 millions d'exemplaires par an". En 2021 et 2022 néanmoins, un "effet post-Covid a joué à plein" : on a enregistré ces deux années-là respectivement 380 et plus de 360 millions de livres vendus.