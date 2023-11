SNCF : 200.000 billets de train Ouigo en vente à 19 euros à partir de ce lundi

"Enfin une bonne raison d'aimer la pluie". La SNCF a annoncé ce lundi dans un communiqué et sur le réseau social X, anciennement Twitter, une "averse de petits prix" pour ses trains Ouigo, sa filiale low cost. L'offre, valable une semaine, débute dès ce 13 novembre et prendra fin le 19 novembre prochain. Elle s'appliquera pour des voyages planifiés entre le 15 novembre et le 20 décembre. Au total, 200 000 billets seront proposés à la vente à 19 euros ou moins, précise l'entreprise ferroviaire.

"N’attendez pas pour en profiter, surtout si vous souhaitez avoir un maximum de choix sur vos itinéraires, vos horaires et votre placement. En effet, même si l’ouverture des ventes vient tout juste d’avoir lieu, les meilleures offres risquent d’être rapidement prises d’assaut", peut-on lire. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site SNCF Connect.