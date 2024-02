SNCF : vers une grève des aiguilleurs le week-end prochain ?

Le syndicat Sud-Rail a déposé un préavis de grève pour les journées du vendredi 23 et samedi 24 février 2024. Une grève des aiguilliers qui arrive après celle des contrôleurs SNCF, ce week-end. Après les difficultés pour partir en vacances, les retours pourraient aussi être touchés.

Après le chaos des départs en vacances, rebelote pour les retours ? Tandis que les contrôleurs de train sont en grève ce week-end, les aiguilleurs de la SNCF ont déposé plusieurs préavis de grève pour du vendredi 23 février à 11h au samedi 24 à 23h. Selon le communiqué de presse du syndicat Sud-Rail, les travailleurs dénoncent leurs conditions de travail et une pénurie d'effectifs.

Une grève pour le "maxi chassé-croisé"

Dans son communiqué, le syndicat regrette les nombreuses promesses non tenues suite au mouvement social de mai dernier et la "trahison" de la direction. C'est pourquoi il assume vouloir se mobiliser pour le 23 et 24 février, à l'occasion du "maxi chassé-croisé" des vacances d'hiver, comme il l'écrit. Entre les retours pour certaines zones et les départs pour d'autres, cette date représente "l'une des plus grosses journées" pour la SNCF. "Notre pouvoir de nuisance est au maximum", argue le syndicat.

Un appel à la grève qui concerne l'ensemble des Établissements Infrastructure Exploitation de SNCF Réseau, où travaillent notamment les aiguilleurs. Ils demandent entre autres des "embauches massives" pour mettre "fin au sous-effectif chronique", et "la revalorisation de l'indemnité opérationnelle".

Toutefois, pour l'heure, ce préavis de grève n'inquiète pas le patron de SNCF Voyageurs. "Je suis confiant que, le week-end prochain, tous les TGV circulent", avait assuré Christophe Fanichet mercredi.