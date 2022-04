Face à la bronca, la SNCF modifie (un peu) son appli avec l'arrivée du mode clair

Le thème sombre, pour rappel, avait suscité la bronca des voyageurs fin janvier, notamment du fait d’un manque de lisibilité. "Nous avions fait le choix d’un thème bleu nuit pour le confort visuel et les économies d’énergie. Je reste convaincu que c’est le bon choix. Mais il faut entendre les critiques", s’est justifié vendredi le dirigeant. Un rétropédalage en bonne et due forme, alors que la compagnie n’envisageait aucune concession sur ce point il y a encore quelques semaines.

Autre point de discorde, la nouvelle barre de recherche dite "intuitive", qui oblige l’utilisateur à rentrer d’abord sa destination et son horaire, et non sa gare de départ. La SNCF a indiqué qu’elle n’envisageait pas de la modifier. "Cette barre de recherche permet de répondre à toutes les questions", justifie Christophe Fanichet, toujours dans Le Parisien. "C’est une question d’habitudes. Uber l’a aussi, sans que cela ne pose de problème", ajoute-t-il.