SNCF : des grèves prévues pour Noël et le Jour de l'an

La direction de SNCF Voyageurs regrette de son côté, dans un communiqué, un mouvement maintenu "alors que des mesures concrètes et importantes ont été proposées aux organisations syndicales à l'issue de plusieurs semaines de négociations".

Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF - généralement appelés contrôleurs -, dont près de 3000 travaillent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs, et les trains ne peuvent pas partir sans eux.