SNCF : revendre son billet, c'est maintenant possible avec la plateforme "Ouigoswap"

Pour revendre un billet, il suffit se rendre sur le portail Ouigo.com puis d'aller dans la rubrique "Mes Réservations" et de sélectionner "libérer ma place et annuler mon voyage". L’option est accessible jusqu’à 30 minutes avant le départ du train et uniquement si celui-ci affiche complet. Le billet proposé à la revente sera inscrit dans une liste d’attente. Pas de remboursement en cas de rachat par un autre voyageur mais une compensation "en bon d’achat non re-créditable et à hauteur de 80% du prix de son billet initial" en vue d’un prochain voyage, indique la SNCF auprès du site Actu.fr. La compagnie ferroviaire précise également que seuls les billets "de deux voyageurs maximum" peuvent être revendus via la plateforme.

Quant aux personnes qui souhaitent effectuer un voyage dans un train Ouigo complet, ils doivent s'inscrire sur "liste d'attente" jusqu'à la veille du départ 23h59, en espérant un éventuel désistement. Si une place se libère, ils reçoivent alors un courrier électronique et une notification directement sur l'application de la SNCF. Le billet sera revendu en fonction du "prix du moment", indique la compagnie ferroviaire au journal Le Parisien. A ce jour, 100.000 personnes, acheteurs et vendeurs confondus, ont utilisé ce service depuis son lancement, avance la compagnie de chemins de fer, sans préciser pour autant le nombre de billets revendus.