SNCF : trafic interrompu sur la ligne Paris - Toulouse après un déraillement entre Vierzon et Châteauroux

"Il y a eu un incident sur un train de marchandises à Issoudun" (Indre), a expliqué vendredi soir la société à l'AFP. "On a certains wagons du train qui ont déraillé et qui bloquent la circulation des trains entre Vierzon et Châteauroux", selon la même source. "Il n'y a pas de blessé" dans cet accident dont la cause n'a pas été établie dans l'immédiat, a précisé la SNCF, dont les équipes ont "organisé une prise en charge par bus" pour les passagers des TER entre Vierzon et Châteauroux.