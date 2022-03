SNCF : un modèle économique "dans l'impasse" ?

Ce "modèle de financement, qui fait dépendre la situation et les perspectives financières de SNCF Réseau ainsi que le renouvellement des infrastructures ferroviaires, des bénéfices de SNCF Voyageurs et du TGV, n'est ni sain, ni viable et les conséquences de long terme de la crise sur la profitabilité de la grande vitesse pourraient en affecter l'équilibre", écrivent les rapporteurs. Or, SNCF Voyageurs n'a dû sa survie qu'aux concours des régions et d'Île-de-France Mobilités pendant la crise sanitaire.