Une carte Liberté TGV INOUI à un euro ? La nouvelle arnaque envoyée à des usagers SNCF par email

Plusieurs clients ont reçu un email leur vantant une "offre exceptionnelle" permettant d'obtenir cette carte à 1 euro, "au lieu de 349 euros". Cet email reprend l’en-tête de SNCF Connect, le site de vente des billets de la compagnie ferroviaire. Si l'offre est alléchante, il s'agit en réalité d'une campagne de phishing ou "hameçonnage".

"La carte Liberté TGV INOUI est à vous pour le prix symbolique de 1 euro". L’offre peut sembler particulièrement intéressante, sauf qu’il s’agit en réalité d’une énième arnaque. Ces derniers jours, comme le rapporte Le Figaro, plusieurs usagers de la SNCF ont reçu un message dans leur boîte mail leur permettant de bénéficier de cette "offre exceptionnelle" promettant d’obtenir cette carte à 1 euro "au lieu de 349 euros". Si la carte Liberté TGV INOUI est bien en promotion actuellement, son véritable coût est de 349 euros grâce à la promotion, au lieu de 399 euros sans celle-ci.

Sur l’email d’arnaque récemment reçu par plusieurs usagers, relayé sur le réseau social X, on peut lire notamment : "Nous sommes ravis de célébrer avec vous l’anniversaire de OUIGO avec une promo exceptionnelle". Cet email reprend l’en-tête de SNCF Connect, le site de vente des billets et cartes de réduction de la compagnie, avec un bouton cliquable invitant à "profiter de l’offre dès maintenant" car elle est "limitée" et "le temps presse". Une autre version de cet e-mail évoque également "une offre exceptionnelle" liée aux Jeux olympiques, relève Le Figaro.

Une campagne de phishing

Il s’agit d’une campagne de phishing, ou "hameçonnage". Comme le rappelle le site SNCF Connect, il s'agit d'une technique utilisée par des fraudeurs informatiques pour recueillir vos données personnelles à l'aide d'e-mails (publicité, spam,...) ou de SMS frauduleux (SMiShing), afin notamment d'usurper votre identité ou encore de vous soutirer de l'argent.

Cliquer sur le lien lié à cette arnaque renvoie vers un site imitant celui de la SNCF, qui aspire donc les données de l’utilisateur. "Malheureusement, il s’agit bien d’une fraude. Jamais SNCF Voyageurs n’a lancé une telle promotion", indique la compagnie ferroviaire au Figaro. La SNCF ne précise pas le nombre de victimes de cette fraude, mais assure qu'"un dossier est en cours pour déposer plainte". L’entreprise dit être victime de ce genre d’arnaques "comme beaucoup d’entreprises ces derniers mois".

"SNCF Connect ne vous demandera jamais de renseigner vos données personnelles (nom, âge, adresse, données bancaires, mots de passe, infos compte client…), ni par mail ni par SMS", rappelle la compagnie sur son site. "Si vous avez un doute sur l’identité de l’émetteur d’un mail ou d'un sms que vous avez reçu : ne l'ouvrez pas, ne cliquez pas sur les liens qu'il contient et supprimez-le de votre messagerie."