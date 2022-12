SNCF : y a-t-il vraiment eu 15 mouvements de grève avant les fêtes en 20 ans ?

14, voire 15 mouvements de grève ? On retrouve la trace de ces chiffres dans des publications de l'Ifrap, un think tank libéral. Ce dernier se base sur des données accessibles à tous et de première main, puisqu'elles sont fournies par la SNCF en personne. Lorsque l'on s'intéresse en détails aux informations agrégées par l'entreprise, on constate d'emblée que 2019 a été l'année de tous les record, avec une très forte mobilisation qui s'est étirée sur les mois de décembre et janvier. 27 jours d'une grève dure, lancée par les syndicats afin de s'opposer à la réforme des retraites.

Qu'en est-il pour les autres mouvements qui sont mentionnés ? Tout d'abord, on observe que depuis 2002, trois grèves ont été déclenchées à partir du 15 décembre. L'intégralité des autres l'ont été plus tôt dans le mois, à une période qui ne correspond pas directement à celle des fêtes de fin d'année. On recense une grève le 15 décembre 2013, qui aurait concerné 4,6% des conducteurs selon la SNCF. La presse n'a pas rapporté de perturbations sur le réseau ce jour-là, alors même qu'un autre mouvement (documenté, lui) quelques jours plus tôt avait affecté la circulation des TGV.