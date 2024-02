SNU : d’où vient le chiffre d'un million d’heures de cours perdues, avancé par un syndicat ?

Le SNPDEN-Unsa estime à 1 million le nombre d’heures perdues par les élèves qui feront le service national universel en 2026. Une estimation réalisée par le syndicat, qui demandait à l’origine une généralisation du SNU "hors temps scolaire".

Un million d’heures : avec la généralisation du service national (SNU), envisagée dès la rentrée scolaire 2026, ce serait le temps perdu en classe pour les élèves de seconde, concernés par le projet. Une estimation donnée le 31 janvier par le secrétaire général du SNPDEN-Unsa, sur France info.

Mais que recouvre ce chiffre ? Interrogé, le syndicat majoritaire des chefs d’établissements revient sur ce calcul, réalisé à partir des projections du gouvernement : un SNU de deux semaines pour tous les élèves de seconde, effectué durant l’année scolaire. Un dernier point auquel s’oppose d’ailleurs le SNPDEN-Unsa, qui demandait à ce que ce service se déroule uniquement pendant les congés et qu’il reste dans sa forme actuelle, sur la base du volontariat.

Un "séjour de cohésion" pour les volontaires

"C'est relativement simple : on considère que le SNU va toucher 500.000 élèves de seconde, en filière générale et technologique, et qu’il va durer deux semaines", déroule le syndicat. Selon ce dernier, "en moyenne, un élève de seconde a 30 heures de cours par semaine". Soit 60 heures qui seraient remplacées par le SNU. D’après le SNPDEN-Unsa, il faut maintenant envisager la perte d’heures de cours du côté des professeurs pour arriver à ce calcul. Considérant qu’un enseignant donne un cours à 30 élèves, le syndicat a divisé le nombre d’élèves concernés (500.000) par le nombre d’élèves que compose une classe (30), avant de le multiplier par le nombre d’heures "perdues" par le SNU (60).

Ce qui donne le fameux million d’heures manquées par la généralisation du SNU. "C’est un arrondi, mais qui donne une bonne vision de la chose", tempère le syndicat. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le SNU a été lancé en 2019 avec l'objectif de le rendre à terme obligatoire. À ce jour, il comporte un "séjour de cohésion" et une "mission d'intérêt général" que peuvent suivre les jeunes volontaires. Le gouvernement envisage une généralisation à l'horizon 2026.