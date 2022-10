Encouragé par le gouvernement, le télétravail est-il utile pour économiser l'énergie ?

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie voit d'un bon œil un recours plus important au télétravail. Son directeur adjoint villes et territoires durables, Gilles Aymoz, confie à TF1info que travailler de chez soi "va vite devenir intéressant, dès lors que quelques conditions seront remplies". Le chauffage, avance le spécialiste, est l'élément clé en matière d'économies d'énergie. "Et pour que le télétravail soit efficace dans une optique de sobriété, il faut parvenir à consommer moins d'énergie sur le site de travail". Cela signifie "ne pas chauffer certaines parties du bâtiment où les gens vont d'ordinaire évoluer". En somme, il est peu utile qu'une entreprise incite la moitié de ses salariés à rester chez eux si elle continue à chauffer de manière identique ses locaux, sans concentrer les travailleurs dans des zones plus réduites.

Un autre avantage induit par le télétravail concerne les transports, souligne Gilles Aymoz. "Puisque cela revient généralement à beaucoup moins se déplacer, à l'exception de petites courses ou de trajet pour conduire les enfants à l'école". Des économies d'énergie notables sont alors possible, en particulier pour les salariés qui ont recours aux transports en commun. Métro, tramway, train ou parfois le bus ont en effet recours à l'électricité pour fonctionner. "Ajoutez à cela le fait que les particuliers qui utilisent des véhicules à moteurs thermiques font quant à eux d'autres économies : au niveau du portefeuille et en matière d'émissions de gaz à effet de serre", fait remarquer l'expert de l'Ademe.