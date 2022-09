Sobriété énergétique : la majorité des Français prêts à des baisses de chauffage, selon un sondage

Dans le détail, 80% des Français interrogés sont pour une limitation du chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics, que cela concerne les écoles ou les administrations, et dans les entreprises privées. Ils sont par ailleurs 71% à se déclarer prêts à l'appliquer chez eux. 64% des personnes qui ont participé au sondage approuve la mise en place d'un tarif progressif sur le gaz et l'électricité.

D'autres mesures plus drastiques sont moins populaires auprès des Français. 57% d'entre eux sont néanmoins d'accord pour qu'on rationne les entreprises en gaz et en électricité aux heures les plus tendues, et 40 % sont prêts à appliquer à leur échelle cette mesure. Enfin, face aux mises en garde de la Première ministre, le risque de pénurie d'électricité, de gaz ou de carburant inquiète 71 % des Français.