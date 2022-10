Sobriété énergétique : le jour où... La France a adopté le slogan "on n'a pas de pétrole, mais on a des idées"

Martelé à la télévision et décliné dans la presse, ânonné ou moqué dans les cours de récré, détourné de son sens, le mantra gouvernemental s'est imprimé durablement dans les mémoires de ses contemporains- dont les plus nostalgiques pourront retrouver le spot dans le tweet de Darius Rochebin ci-dessus.

Le jour où ce slogan a été créé ? À vrai dire, il semble que plus personne ne s'en souvienne précisément, et les opinions divergent. Il est d'ailleurs souvent tenu, à tort, pour une citation de Valéry Giscard d'Estaing lui-même. L'hypothèse la plus documentée le fait remonter à l'automne 1975, où il aurait jailli du cerveau d'un publicitaire de l'agence Lintas, mandatée par l'AEE, avant d'inonder les médias de l'époque.

Plus tard, lors du second choc pétrolier de 1979, une nouvelle campagne remplacerait le mythique slogan par le concept de "la chasse au gaspi", certes moins grandiloquent, mais plus simple et plus didactique. Quatre décennies plus tard, alors que le manque de pétrole nous fragilise à nouveau, la campagne gouvernementale débute ce 10 octobre sous un nouveau slogan : "Je baisse, j'éteins, je décale".