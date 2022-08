Sobriété énergétique : quel secteur consomme le plus ?

Le bilan énergétique de la France est calculé et communiqué chaque fin d’année par le Service des données et études statistiques (SDES), rattaché aux ministères de la Transition écologique, de l’Energie ou encore du Logement. Les chiffres pour l’année 2021 sont donc encore provisoires. D’après eux, la consommation finale énergétique s’est élevée à 1626,8 Térawatt-heure, en augmentation par rapport à 2020 (1526 TWh), année où la population s’est retrouvée confinée et la production fortement ralentie. Et légèrement supérieure de 0,8% par rapport aux objectifs que s'est fixés la France, surveillés par l'outil Observatoire Climat-Énergie, des ONG du Réseau Action Climat.

Parmi les secteurs ayant le plus consommé, on retrouve d’abord les transports avec 30,8% de la consommation finale (501,1 TWh), suivis de près par le secteur résidentiel avec 30,64% (498,5 TWh). L’industrie représente quant à elle 19,16% de la consommation énergétique (311,7 TWh) et le tertiaire, 16,19% (263,4 TWh). Arrivent en dernière place l’agriculture et la pêche avec 3,2% de la consommation (52,1 TWh).