Sœur André, la doyenne des Français et des Européens, souffle ses 118 bougies

Elle a confié à l'AFP être désormais "moins aimable" et ne plus "supporter les invités", mais cette dame, devenue aveugle et qui vit mal d’être privée de liberté sur son fauteuil roulant, garde intacte l’envie d’échanger. Comme sur la période qu'elle juge la plus heureuse de sa vie, alors qu’elle était fille au pair à Paris : "J'avais 40 ans, c'était il y a 80 ans. Paris était d'une beauté magnifique. Moi qui n'avais vécu que dans le Gard, dans une petite ville moche, j'arrivais dans une ville radieuse".

Sœur André, née Lucile Randon, est née le 11 février 1904 à Alès (Gard). Elle est plus jeune de treize mois à peine que la doyenne connue de l’humanité, la Japonaise Kane Tanaka, qui a fêté ses 119 ans début janvier. Issue d'une famille protestante non pratiquante, Sœur André, écrit au masculin en hommage à l'un de ses trois frères, a été gouvernante avant de rentrer tardivement dans les ordres, au sein de la compagnie des Filles de la Charité.