La Française Sœur André nouvelle doyenne de l'Humanité après le décès de Kane Tanaka à 119 ans ?

La France est à ce jour "le pays qui fournit le plus grand nombre de supercentenaires validés, vérifiés (...) En France, on a un des états civils les plus vieux au monde", affirmait en février dernier à l'AFP le professeur émérite à l'Institut français de la santé et de la recherche médicale (Inserm), Jean-Marie Robine. Le nombre de centenaires tricolores a en effet explosé au cours des cinquante dernières années. Alors qu'ils n'étaient que 1100 dans les années 1970, ils sont aujourd'hui près de 26.000. Avec le vieillissement de la population, l'Insee estime même qu'ils pourraient être plus de 75.000 en 2040.