Soldats allemands exécutés en 1944 : les corps introuvables, les recherches vont se poursuivre

Sur la foi de ce témoignage et en se basant sur des analyses du sol, une équipe d'archéologues avait commencé à explorer une colline boisée de Meymac dans l'espoir de retrouver ces dépouilles, plus d'un demi-siècle après de premières fouilles qui avaient permis d'exhumer onze corps.

"Après dix jours de campagne d'exhumation, évidemment on est un peu déçus de ne pas avoir trouvé les corps, mais nous savions que nous n'avions que des indices et pas de certitudes", a déclaré à l'AFP Étienne Desplanques, préfet de la Corrèze. Les recherches, élargies à une "vaste parcelle boisée adjacente", ont néanmoins permis de découvrir des objets datant de la Seconde Guerre mondiale : 20 balles et douilles d'armes françaises, allemandes, américaines et suisses datant d'avant 1944 et 5 pièces de monnaie antérieures à 1943. "Ces artefacts confirment que les résistants étaient bien là, à cet endroit précis", a souligné le préfet.