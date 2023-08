Soldats allemands exécutés en 1944 : des fouilles menées ce mercredi en Corrèze

La fin d'un mystère vieux de presque 80 ans. Dès ce mercredi 16 août, des fouilles vont être organisées près du village de Meymac, dans le nord de la Corrèze. La raison ? Une possible fosse commune découverte en juin dernier et qui contiendrait les restes d'une trentaine de soldats allemands. Tous ont été exécutés par des résistants, en juin 1944. Ces recherches ont pu être relancées après le récent témoignage d'Edmond Réveil, membre de la Résistance française et dernier témoin de l'exécution.

Le 12 juin 1944, un groupe de 46 soldats allemands et une Française soupçonnée de collaboration auraient été exécutés sur une colline boisée de cette commune corrézienne par un groupement local des Francs-tireurs et partisans, d'obédience communiste, d'après le témoignage du résistant, âgé de 98 ans aujourd'hui. Une exécution qui était intervenue quelques jours après les massacres de Tulle (99 civils pendus) et d'Oradour-sur-Glane (643 morts) par l'occupant nazi.

Mi-juillet, la préfecture avait annoncé qu'une analyse des sols avait permis de repérer une possible "fosse". "Des fouilles sont désormais nécessaires pour vérifier si cette zone comporte ou non les dépouilles recherchées", indiquait-elle dans un communiqué.