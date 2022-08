Le chat peut-il bronzer au soleil ?

On aime tous sentir la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau. Les chats aussi. Ils sont à la recherche de lieux où ils sont confortables et sereins, et ils aiment se prélasser sous le soleil pour des moments de plaisir. Ces sessions de "bronzage" sont plaisantes sur le court terme, il faut être vigilant à ne pas laisser votre animal au soleil et prendre des précautions pour éviter le coup de soleil.