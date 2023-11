Sols naturels : comment les entretenir sans les abîmer ?

Le sisal est une fibre végétale issue de l’agave qui n'apprécie pas l'eau. On évite donc de le nettoyer avec une serpillière, car vous risquez de l'abîmer. Pour le dépoussiérer, vous pouvez toujours passer un aspirateur (de préférence quotidiennement). Si jamais votre sol en sisal est touché, on opte pour un nettoyage à sec. On saupoudre avec un produit spécifique que l'on se procure dans les magasins de bricolage, on frotte avec une brosse à poils durs et on aspire après avoir laissé agir pendant une quinzaine de minutes. Pour l'entretenir de manière générale, on applique un shampoing en poudre deux fois par an et on laisse agir avant d'aspirer.