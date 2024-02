Sommeil du chiot : comment l’aider à faire ses nuits sans pleurer ?

Adopter un chiot est un véritable bonheur, mais il faut s’attendre à passer quelques nuits difficiles pendant plusieurs jours ou semaines. Avant qu’un chien fasse ses nuits vers six mois, il passe par plusieurs étapes transitoires où il s’habitue à vous et à la maison. Dès le début, il s’avère essentiel d’aider son chiot à bien dormir pour éviter les nuits blanches.

Un peu comme un bébé, votre boule de poils peut prendre l’habitude de se réveiller très tôt, aux alentours de cinq ou six heures. Au début, les nuits sont courtes. Se lever aux aurores pour sortir votre chiot, faire ses besoins ou lui accorder de l’attention n’a rien d’anormal. Gardez toujours à l’esprit qu’un petit chien a besoin de temps pour s’adapter. D’autant plus qu’il vient de quitter sa mère et ses frères et sœurs. En général, les pleurs nocturnes sont causés par l’angoisse de séparation.

Préparer un environnement propice à l’endormissement

Pour que votre chiot dorme la nuit, rien de tel qu’une bonne préparation. Le sommeil viendra plus rapidement si l’animal s’est dépensé au cours de la journée. À défaut d’une promenade au parc, des exercices à la maison ou dans le jardin restent bénéfiques. On peut s’amuser avec son chien, lui faire réaliser des jeux d’entraînement ou le promener dans le pâté de maisons afin de le familiariser avec la laisse. Attention toutefois à ne pas l’exciter avant le coucher, auquel cas, il risque de ne pas fermer l’œil de la nuit (et vous non plus !).

Indispensable, le rituel du coucher rassure votre chiot. Un peu avant le moment fatidique, on peut créer une ambiance détendue en tamisant les lumières. Doux, chaud et matelassé, le panier de votre chiot doit ressembler à un cocon douillet. N'hésitez pas à glisser l’un de vos vêtements dans le panier afin que le chiot puisse sentir votre odeur.

Choisissez un panier enveloppant et parfaitement sécurisé afin de ne pas mettre en danger votre boule de poils. Une caisse peut également faire l’affaire. Si votre chiot n’est pas encore propre, garnissez le fond avec des feuilles de papier journal pour absorber l’urine en cas de pipi accidentel.

Respecter les besoins physiologiques de son chiot

Pour que votre animal de compagnie fasse plus facilement ses nuits, il vaut mieux respecter ses besoins physiologiques. Tâchez de ne pas donner le dernier repas trop tardivement. Peu avant l’heure de dormir, sortez votre chiot afin qu’il puisse vider sa vessie et/ou déféquer.

La capacité de se contenir pendant la nuit dépend de l’âge et de la race du chien – les petites races ont une vessie moindre. En moyenne, les chiots de deux mois sont capables de se retenir durant trois ou quatre heures. À partir de quatre mois, ils parviennent à se contenir la nuit entière.

Quelle attitude adopter face aux pleurs, gémissements et aboiements ?

Certaines attitudes sont à proscrire. Les vétérinaires recommandent de ne pas enfermer son chiot en train de pleurer dans une pièce en espérant qu’il s’endorme d’épuisement. Adopter la bonne attitude permet de tisser une relation de confiance.

En cas de pleurs, gémissement ou aboiements, évitez de vous fâcher ou de sévir. Restez calme et apaisez votre animal en le réconfortant. Parlez-lui doucement. Afin que votre chiot comprenne qu’il est l’heure de dormir, évitez de le prendre dans vos bras ou de jouer avec lui. Contrairement aux idées reçues, faire dormir votre chien dans votre chambre les premiers jours n’a rien de grave. Toutefois, cela doit rester une période transitoire en attendant une parfaite autonomie.

Ne lui offrez pas une place dans votre lit, mais placez sa caisse ou son panier près de votre couchage. Le chiot a besoin d’une présence rassurante. Comme le relate l’étude de la Bibliothèque nationale de médecine réalisée en 2020, plus de 86 % des chiots choisissent de dormir près d’un humain lorsqu’ils en ont l’occasion. Opérer en douceur reste la meilleure chose à faire : au fil des jours, éloignez progressivement le panier en le rapprochant de l’emplacement souhaité.