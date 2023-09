Antisémitisme : plus de 9 étudiants juifs sur 10 affirment en avoir déjà été victimes

Et cela va même plus loin. Près d'un étudiant juif sur deux (45%) indique avoir déjà subi une injure antisémite. Les passages à l'acte, plus rares, existent également. Des attaques (agression physique, menaces verbales) relatives à Israël ont ainsi été constatées par 43% d'entre eux. En outre, 7% assurent avoir déjà été physiquement agressés, pour une raison antisémite, selon cette enquête.

Des éléments qui mènent les étudiants juifs à un constat : d'après eux, la haine d'Israël (91%) et l'antisémitisme (77%) sont très largement répandus dans les universités et grandes écoles françaises. Une perception que ne partagent pas les étudiants dans leur globalité. Toujours d'après ce baromètre, seuls 28% des étudiants estiment que la haine d'Israël et l'antisémitisme sont des phénomènes présents sur les bancs des facs et des grandes écoles. En revanche, tous s'accordent sur une présence importante du racisme (67% pour les étudiants juifs, 56% pour l'ensemble des étudiants), du sexisme (59% contre 63%) et de l'homophobie (54% contre 56%).