SONDAGE EXCLUSIF TF1 : 50% des femmes pensent que le fait d’être une femme "est un frein à leur évolution professionnelle"

On sait l'importance des modèles et des exemples pour susciter des vocations ou donner confiance. Si plus de 80% des sondés estiment que les femmes sont suffisamment représentées dans le cinéma, le journalisme, la littérature, la musique et la santé, moins de 50% le pensent dans les secteurs de la politique, de l'entreprenariat, des sciences, de l'économie, du numérique, de la sécurité et de l'agriculture.