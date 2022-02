La génération des 18-24 ans encore marquée par la culture du viol, selon un sondage

Des "chiffres inquiétants", pour la psychiatre Muriel Salmona, présidente de l'association "Mémoire traumatique et victimologie" qui a commandé l'étude, et qui s'explique par la prégnance de la pornographie. "Cette tranche d'âge a été la plus exposée dès l'enfance à des contenus pornographiques, avec des contenus souvent violents et dégradants envers les femmes et une érotisation de la haine et de la violence", analyse-t-elle.

D'ailleurs, pour 34% des 18-24 ans (contre 19% de l'ensemble des sondés), "la pornographie est un moyen comme un autre pour faire son éducation sexuelle". Et seuls 59% des jeunes hommes de 18-24 ans (contre 82% pour l'ensemble des sondés) considèrent comme un viol le fait de "forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'elle refuse".

En outre, plus de la moitié des 18-24 ans sont enclins à mettre en doute les paroles des victimes : 52% estiment "fréquent d'accuser une personne de viol par déception amoureuse ou pour se venger" (contre 37% pour l'ensemble des sondés). Cette génération est par ailleurs plus encline à "atténuer la responsabilité des agresseurs lorsque la femme est sous l'emprise de drogue ou d'alcool".